Meslektaşlarının omzunda dualarla sonsuzluğa uğurlandı

Şubat ayından bu yana kanser tedavisi gören Levent Kaya, maalesef tedavi gördüğü hastanede bu gece saatlerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Kaya'nın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

Kaya için bugün saat 13.00'da görev yaptığı Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, polis memuru Kaya'nın ailesi ve yakınları ile Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, polis memurları ile çok sayıda kişi katıldı.

Okunan dua, alınan helalliğin ardından Kaya'nın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarını omuzlarında toprağa verilmek üzere memleketi Artvin'e uğurlandı.