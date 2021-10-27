Meslekten ihraç edilen polisler tutuklandı

Adana'da terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada deşifre olan ve meslekten atıldıkları gibi örgütün gizli haberleşme programı olan; 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen 8 kişi, yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı. Polis, yerlerini tespit ettiği hükümlüleri tek tek yakaladı; FETÖ'cü polislerin son adresi cezaevi oldu.

TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİLER

Terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmada deşifre edilen komiser yardımcıları T.S. ve M.K., başpolis E.E. ile birlikte polis memurları E.O., A.T., A.A, A.B. ve M.K. meslekten ihraç edildi. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan; 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen zanlıların, Bank Asya'da da hesap artırıma gittikleri tespit edildi.

CEZAYI YARGITAY DA ONADI

Haklarında açılan davalarda tutuksuz yargılanan 8 şüpheli hakkında yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından da onandı. Buna göre; E.O., A.A. ve M.K., 7 yıl 6 ay; T.S., M.K., E.E., A.T. ve A.B.'de 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Bu gelişmenin ardından, hükümlülerin yakalanması için polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hükümlülerin peşine düştü. Her bir şahsın bulunduğu adres tek tek tespit edildi. Polislikten ihraç edilen zanlılar eş zamanlı baskınla yakalanarak Adana Adliyesi'ne ardından da cezaevine gönderildi.