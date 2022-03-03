Meslekten men edilen avukat 3 yıldır süren hukuki mücadelesini kazandı

Trabzon'da Avukat Muhammet Sarıhan, 4 yıl önce müvekkili olduğu kişi tarafından lehine 'tazminat davası açmadığı' iddiasıyla Trabzon barosuna şikayet edildi. Şikayet bir süre sonra müvekkili tarafından geri alınmasına rağmen, Trabzon Barosu, avukat Sarıhan'a 1 yıl süreyle meslekten men cezası verdi. Bu cezadan haberi olmayan avukat Sarıhan mesleğine devam edince bu kez de bir meslektaşı tarafından habersiz uygulanan cezalı dönemde avukatlık faaliyetine devam etmesinden dolayı Trabzon Barosu'na şikayet edildi. Baro tarafından Avukat Sarıhan'a disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma sürerken bunun üzerine ikinci kez ise 8 ay meslekten men cezası verildi. Şikayetler üzerine Avukat Sarıhan'a Türkiye Barolar Birliği de meslekten ihraç kararı verdi. Sarıhan tüm bu cezalar üzerine hukuki süreç başlattı. 3 yıldır sürdürdüğü hukuki mücadelesini kazanan Sarıhan Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen hatalı ihraç kararları ortadan kaldırılmasına rağmen Trabzon Barosu kararı beklettiği öğrenildi. Avukat Muhammet Sarıhan şimdi ise mesleğini yapamadığı sürede uğradığı maddi manevi kayıplar için Türkiye Barolar Birliğine ve Trabzon Barosu'na toplam 5 milyon TL'lik tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

"MESLEĞİME GERİ DÖNDÜM"

Hakkında şikayette bulunan müvekkili A.K isimli kişinin daha sonra şikayetini geri aldığını belirten Avukat Muhammet Sarıhan, "Trabzon Barosu bu eylemi dikkate almadı. Bana 1 yıl süreyle meslekten men cezası verdi. Karar yazılmadan 3 gün içerisinde bana meslekten men cezası verildi sonra infaz işlemi başlatıldı. Olayın kararını 1 buçuk ay sonra öğrendim. Trabzon Barosunu arayarak kararın bana tebliğ edilmediğini ve uygulanmaması gerektiğini ifade ettim. Baro başkanı ile telefonda bir görüşme yaptım. Yanlış uygulama yapıldığını ve uygulamanın düzeltilmesini istedim. Bu süreçte mesleki görevime devam ettim. Bir buçuk aylık hatalı uygulama döneminde mesleki faaliyetlerime devam etmemin suç olduğu iddiasıyla meslektaşım tarafından baroya şikayet edildim. Bu konuya ilişkin Trabzon Barosu'na savunma yaptım. Benim hiçbir kusurumun olmadığını, bir kusur var ise o dönemin Baro başkanının olduğunu söyledim. Buna rağmen kasıtlı olarak hakkımda disiplin soruşturması açıldı. İçerikleri aynı olan 3 dosyadan soruşturma açıldı. 2'sinden beraat aldım, birinden ise 8 ay geçici avukatlık yasağı verildi. Ceza aldığım dosyaya itiraz ettim. Bu itirazıma rağmen barolar birliği beni meslekten ihraç etti. Bu karar ertesi gün vakit geçirilmeden Trabzon barosuna gönderildi ve uygulamaya konulduğu söylendi. Bu karar üzerine barolar birliğine dava açtım. Bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü ve beraat kararı ile sonuçlandı. Mesleğime geri döndüm. Meslekten ayrı kaldığım sürede eski müvekkillerim bu durumumu duyunca benden şikâyetçi oldular. Bu şikâyetler üzerine tarafıma Trabzon barosu tarafından süreli disiplin cezası verildi. Bu cezalar ile ilgili tarafına hiçbir tebligat yapılmadı" dedi.

"5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT AÇACAĞIM"

Cezasının Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin kurulundan kaldırıldığını ancak Trabzon Barosu'nun kaldırılmadığını dile getiren Sarıhan, "Bu ihraç kararının verildiği ve uygulandığı dönem içinde maddi ve manevi zararlara uğradım. Bu nedenle bu zararlarımın karşılanması için bu iki kuruma bildirim de bulundum. Herhangi bir sonuç alamadım ve iki kuruma da 5 milyon TL'lik tazminat açacağım. Benim hakkımda iftira atarak meslekten ihraç edilmeme neden olan kişiler hakkında da ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.