Mesut Can bebeğe devlet şefkati

Gaziantep Nurdağı ilçesinde depremde oturdukları 5 katlı bina hasar gören Mesut ve Seda Aksu çifti 4 gün araçta kaldı. Hamile olan ve doğumuna 20 gün kalan Seda Aksu (29) depremden dolayı Aksaray'daki görümcesinin yanına gitti. Burada hastaneye kontrole giden Seda Aksu, bebeğin kalp atışları zayıfladığı tespit edilince sezeryane alındı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Mesut Can ismi verildi. Erken doğan bebek 3 gün boyunca kuvözde tutuldu. Daha sonra Aksaray'dan Adana'da yaşayan ağabeyinin yanına giden Seda Aksu, orada da devam eden deprem nedeniyle Nurdağı'na geldi. Depremde evleri oturulamaz hale gelen aileye devlet tarafından konteyner kentte özel konteyner hazırlandı. 10 günlük olan bebeğin hijyenik bir ortam sağlanması için konteyner her gün düzenli olarak temizleniyor.Deprem sonrası devletin desteğiyle hazırlanan özel konteynerde her ihtiyaçları karşılandığını söyleyen Seda Aksu, "Şu an bebeğim 10 günlük oldu. Bebeğim ve bizim için devletimiz özel hijyenik konteyner hazırladı. Bebeğim ve bizim için her imkanımız sağlandı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Mesut Aksu (36) da, "Bu zor zamanda devletimiz hepimize sahip çıktı" diye konuştu.