Mesut Gezer polislere böyle veda etti: Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun

Kavurucu sıcaklarda, sağanak yağmurlarda, herkesin izin yaptığı bayramlarda, hafta sonlarında sizleri vazife başında, köşe başlarında her gördüğümde sizleri mutlu edip, moral ve motivasyon verecek bir şeyler yapabilmeyi çok istedim. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki hayatınızda; sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cefakar ailelerinize ve evlatlarınıza selam ve saygılarımı arz ediyorum. Sizleri o güzel gözlerinizden, o temiz yüreklerinizden öpüyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Yaşasın Türk Polisi" dedi. Polisler de telsizden "Sayın müdürümüz sağ olsunlar" diyerek yanıt verdikleri Mesut Gezer'i uğurladı.