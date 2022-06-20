Mesut Özil Fenerbahçe’yi takipten çıktı! Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Yıldız oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mesut Özil'in kontratının 2024'e kadar devam ettiğini, kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi. Bugünse Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi artık Instagram'dan takip etmediği öğrenildi. Twitter'da Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıklamasına rağmen bugünkü hareketinden sonra Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı sorusu daha da yükseldi. İşte detaylar!
Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus yönetiminde bu devam eden Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı. Yıldız Oyuncu sadece Fenerbahçe'nin futbol hesabını takipten çıkarırken, takım arkadaşları, Fenerbahçe Beko ve Fenerium hesaplarını takip etmeye devam ediyor.
Mesut Özil Twitter'dan yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de futbolu bırakacağını söylese de Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve bu da gemilerin yakıldığı anlamına geliyor. Bu da Mesut Özil'in yeni takımı hangisi, transfer mi oluyor ya da emekli mi olacak sorularını sorduruyor.
Mesut Özil M10 marka ürünlerinin imal edildiği Endonezya'ya gittiğinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Taraftarlar Endonezya'da forma giymek ister misiniz sorusuna "Fenerbahçe'de kontratım var ve Fenerbahçe'de mutluyum. Endonezya'da oynayacak olsaydım Bali United'da oynamak isterdim" sorusunun cevabını verdi. Bu da Mesut Özil Bali United'a mı transfer olacak sorusunu daha da alevlendirdi.
Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkardı!