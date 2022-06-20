Mesut Özil Fenerbahçe’yi takipten çıktı! Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Mesut Özil Twitter'dan yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de futbolu bırakacağını söylese de Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve bu da gemilerin yakıldığı anlamına geliyor. Bu da Mesut Özil'in yeni takımı hangisi, transfer mi oluyor ya da emekli mi olacak sorularını sorduruyor.