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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:55

Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıktı! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Mesut Özil Fenerbahçe’yi takipten çıktı! Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Fenerbahçe’den son dakika haberi geldi! Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe’yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Uzun süredir kadro dışı olan oyuncu, yaptığı hareketle Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrıldı mı, yeni takımı hangisi sorularını sordurttu. Olaylı gelişinden sonra istediği performansı bir türlü gösteremeyen ünlü oyuncu hakkında ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. Peki, Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrıldı mı? İşte detaylar!

Yıldız oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mesut Özil'in kontratının 2024'e kadar devam ettiğini, kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi. Bugünse Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi artık Instagram'dan takip etmediği öğrenildi. Twitter'da Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıklamasına rağmen bugünkü hareketinden sonra Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı sorusu daha da yükseldi. İşte detaylar!

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus yönetiminde bu devam eden Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı. Yıldız Oyuncu sadece Fenerbahçe'nin futbol hesabını takipten çıkarırken, takım arkadaşları, Fenerbahçe Beko ve Fenerium hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Mesut Özil Twitter'dan yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de futbolu bırakacağını söylese de Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve bu da gemilerin yakıldığı anlamına geliyor. Bu da Mesut Özil'in yeni takımı hangisi, transfer mi oluyor ya da emekli mi olacak sorularını sorduruyor.

MESUT ÖZİL ENDONEZYA'YA MI TRANSFER OLUYOR?

Mesut Özil M10 marka ürünlerinin imal edildiği Endonezya'ya gittiğinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Taraftarlar Endonezya'da forma giymek ister misiniz sorusuna "Fenerbahçe'de kontratım var ve Fenerbahçe'de mutluyum. Endonezya'da oynayacak olsaydım Bali United'da oynamak isterdim" sorusunun cevabını verdi. Bu da Mesut Özil Bali United'a mı transfer olacak sorusunu daha da alevlendirdi.

Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkardı!

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Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıktı! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
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