“MET” baskını… 2.5 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan iki adrese baskın yaptı. A.O. (46) isimli uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda iki kilo 687 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 0.9 gram Kokain maddesi, iki ruhsatsız silah, 10 mermi, 1 hassas terazi, 1 elektrikli ocak, 5 tane aseton ve hidroklorik sıvısı, 230 bin lira nakit para ve 2 tane cep telefonu ele geçirildi.