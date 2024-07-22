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Giriş Tarihi: 22.7.2024 10:05 Son Güncelleme: 22.7.2024 10:23

“MET” baskını… 2.5 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri, bir uyuşturucu madde satıcısını 2.5 kilogramdan fazla kısaca “MET” olarak adlandırılan metamfetamin maddesiyle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
MET baskını… 2.5 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan iki adrese baskın yaptı. A.O. (46) isimli uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda iki kilo 687 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 0.9 gram Kokain maddesi, iki ruhsatsız silah, 10 mermi, 1 hassas terazi, 1 elektrikli ocak, 5 tane aseton ve hidroklorik sıvısı, 230 bin lira nakit para ve 2 tane cep telefonu ele geçirildi.

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“MET” baskını… 2.5 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
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