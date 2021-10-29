İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. İki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. N.H., S.H., S,Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli altı şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; iki kilo 579 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 200 lira nakit para, altı cep telefonu ve altı sim kart bulundu. Adliyeye sevk edilen altı şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar!