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Giriş Tarihi: 29.10.2021 09:24 Son Güncelleme: 29.10.2021 09:54

“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar!

İstanbul’da “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi satışı yapan altı kişilik bir uyuşturucu çetesi çökertildi. İki kilo 579 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. İki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. N.H., S.H., S,Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli altı şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; iki kilo 579 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 200 lira nakit para, altı cep telefonu ve altı sim kart bulundu. Adliyeye sevk edilen altı şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar!

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“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar!
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