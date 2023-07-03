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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:15

“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kısaca “MET” olarak adlandırılan 125 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde bir araca yönelik operasyon düzenledi. İki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 125 kilogram Metamfetamin maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve yedi mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi
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