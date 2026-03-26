Meta çocuk güvenliğinden ilk kez mahkûm edildi

Son dönemde eleştirilerin hedefindeki Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası verildi. ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta'nın, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığına ve şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Meta'nın her bir ihlal başına 5 bin dolar ceza uygulanmasına karar veren jüri, şirketin toplamda 375 milyon dolarlık para cezası ödemesini istedi. Söz konusu duruşmayla Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili davada ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutuldu.