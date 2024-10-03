Metamfetamin tehdidi... O rapora SABAH ulaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) iletilen 2023 yılına ait rapora SABAH ulaştı. Türkiye genelinde 300 doğrudan madde bağlantılı ölüm vakası kaydedildi. Bu ölümlerin 278'i Türk vatandaşları arasında gerçekleşirken, ölenler arasında 4 farklı ülkenin vatandaşları da yer aldı. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise madde bağlantılı ölümlerin yüzde 61,6'sı çoklu madde kullanımından kaynaklandı.2013 yılında 232 olan madde bağlantılı ölüm sayısı, 2017'de yüzde 306'lık bir artışla 941'e çıkmıştı. Ancak 2018'den itibaren düşüş eğilimine giren ölümler, 2022 yılında 246 kişiye kadar azalmaya devam etti. Buna rağmen, 2023 yılında madde bağlantılı ölüm vakalarında yeniden artış yaşandı. Bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarak ölen sayısı 300'e ulaştı. 2017'den 2023'e kadar ise ölümlerde yüzde 68'lik bir düşüş kaydedildi.Raporda yer alan verilere göre, 2023 yılında madde bağlantılı ölümlerin yüzde 92,3'ü (277) erkekler, yüzde 7,7'si (23) kadınlar arasında gerçekleşti. 2022 yılında ise bu oran, erkeklerde yüzde 89 (219), kadınlarda yüzde 11 (27) olarak kaydedilmişti. En yaşlı ölüm vakasının 66 yaşında olduğu ve çoklu madde kullanımına bağlı gerçekleştiği belirtilirken, madde bağlantılı ölümlerin yaş ortalamasının ise 35 olduğu kaydedildi. Uyuşturucu bağlantılı ölümlerde görülen bu artış, özellikle çoklu madde kullanımının ölüm riskini artırdığını bir kez daha ortaya koydu.Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise metamfetamin kullanımına bağlı ölümlerdeki artış. 2023 yılında gerçekleşen 300 madde bağlantılı ölümün yüzde 49,3'ünde 148 vakada metamfetamine rastlandığı tespit edildi. Çoklu madde kullanımına bağlı 185 ölüm vakasının yüzde 53,5'inde metamfetamin bulunurken, tekil madde kullanımından kaynaklanan 49 ölümün yüzde 42,6'sının yine metamfetamin nedeniyle olduğu belirtildi. Metamfetaminin toplum üzerindeki tehdidinin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiği görülüyor. 2017 yılında tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler yüzde 0,3 oranındayken, 2023 yılında bu oran yüzde 42,6'ya yükseldi. Aynı şekilde, metamfetamin tedavisine başvuru oranları da 2016'da yüzde 3,5 iken 2023'te yüzde 37,1'e çıktı.