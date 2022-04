Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Can Besi Çiftliği'nde 4 kişi foseptik kuyusundaki tahta kalıpları sökmek istedi. Kuyuya giren İlkay Altındal (55), Kenan Can (43), Taner Karaçin (30) ve Tuncay Altındal (52) bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiyi kuyudan çıkartarak hastaneye kaldırdı. İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.