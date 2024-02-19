Metan Gazı faciasında hayatını kaybeden balıkçı, Rumeli Feneri’nden son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşlarına yardım için gittiğinde zehirlenip hayatını kaybeden balıkçılardan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri otopsinin ardından memleketleri Samsun'un Terme ilçesine gönderilirken 49 yaşındaki iki çocuk babası Caner Gürken son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sarıyer Rumeli Feneri Köyü'ne getirildi. Caner Gürkan'ın Rumeli Feneri Yonca Sokaktaki evinde taziyeler kabul edildi.

ARKADAŞLARINI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Ağabeyinin arkadaşlarına yardım etmek isterken hayatını kaybettiğini belirten küçük kardeşi Ramazan Gürkan, "Biz balıkçı ailesiyiz 5 kardeşiz ben en küçükleriyim. Ağabeyim Caner Gürkan çocukluğundan beri balıkçılık yapar. Karadeniz bölgesinde Rusyanın Abazya bölgesinde hamsi avına gitmişlerdi. Hamsiyi avlayıp ambara koymuşlar fakat bir kısmını da yem için ambarda beklettiklerinden ve temizlenmediği için 15 günlük sürede ambarda metan gazı oluşmuş. Balıkçılardan iki kişi ambarı temizlemek için gittiklerinde ambar kapağını açar açmaz metan gazından etkilenip fenalaşıyorlar. Metan gazından zehirlenen balıkçıların yardım çığlığına koşan ağabeyim iki kişiyi kurtarırken oda metan gazı soluduğu için zehirleniyor. İki arkadaşları hastaneye kaldırılmasına rağmen Ağabeyim kurtarılamıyor. Ağabeyimin kahramanca hareketi bizi gururlandırdı fakat hayatını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadık" dedi.

Balıkçılık yaparken Karadeniz'de metan gazından çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Caner Gürkan Rumeli Feneri Camii'nden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Rumeli Feneri aile kabristanlığında toprağa verildi.