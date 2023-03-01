Haberler Yaşam Haberleri Metehan’ın bisikleti polis ablalarından
Giriş Tarihi: 2.3.2023

Metehan’ın bisikleti polis ablalarından

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Metehan’ın bisikleti polis ablalarından
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depreme Hatay'da evlerinde yakalanan Karaman ailesinin oğulları 5 yaşındaki Metehan'ın bisiklet isteğine Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü duyarsız kalmadı. Depremzede Metehan Karaman ailesiyle birlikte memleketi Erzincan'a geldi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri de sürpriz ziyarette bulunup, Metehan'a bisiklet hediye etti. Baba Serdar Karaman, "Oğlumun bisikleti göçük altında kalmıştı. Dedesinden bisiklet istiyordu. Emniyet Müdürümüz Kenan Kurt ve tüm polislerimizden Allah razı olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Metehan’ın bisikleti polis ablalarından
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA