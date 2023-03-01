Metehan’ın bisikleti polis ablalarından

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremeHatay'da evlerinde yakalananKaraman ailesinin oğulları 5yaşındaki Metehan'ınbisiklet isteğineErzincan İl EmniyetMüdürlüğü duyarsızkalmadı. DepremzedeMetehan Karamanailesiyle birliktememleketi Erzincan'ageldi. Erzincan İl EmniyetMüdürlüğü Toplum DestekliPolislik (TDP) Şube Müdürlüğüekipleri de sürpriz ziyarette bulunup,Metehan'a bisiklet hediyeetti. Baba Serdar Karaman,"Oğlumun bisikleti göçük altındakalmıştı. Dedesinden bisikletistiyordu. Emniyet MüdürümüzKenan Kurt ve tüm polislerimizdenAllah razı olsun" dedi.