Haberler Yaşam Haberleri Meteor yağmuru izlemeye giderken kaza yaptılar
Giriş Tarihi: 13.8.2023 01:34 Son Güncelleme: 13.8.2023 01:56

Meteor yağmuru izlemeye giderken kaza yaptılar

Kayseri’de meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı’na giden 3 arkadaşın bulunduğu otomobil, sağ şeritten sola dönmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışanları vatandaşlar baltayla camları kırarak kurtardı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Meteor yağmuru izlemeye giderken kaza yaptılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı'na giden Selahattin Can ortadağ'ın (25) kullanıdğı otomobil, aynı yolda seyreden ve sağ şeritten biranda sola dönmek için direksiyonu kıran Halil Zorlu (55) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilde Halil Zorlu ile eşi Hatice Zorlu (61) sıkıştı.

Diğer otomobilde bulunan sürücü Selahattin Can Ortadağ ile Osman Alper Atarer (23) ağır yaralanırken Osman Vefa Alkan (26) ise hafif yaralandı. Kazaya gören vatandaşlar otomobilde sıkışan Zorlu çiftini kurtarmak için seferber oldu. Bir vatandaş elindeki baltayla otomobilin camlarını kırarak Halil ve Hatice Zorlu çiftinin kurtarılmasını sağladı. Halit Yılmaz adlı bir vatandaş ise bacağının otomobilin kırılan camına sıkıştırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri Erciyes karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan sessiz başlangıç! Kayserispor deplasmanında gol yok…
Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler meydana geldi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
İlk evliliğini Hale Soygazi ile yapan Ahmet Özhan o günleri anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş-ı Veli mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteor yağmuru izlemeye giderken kaza yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA