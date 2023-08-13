Meteor yağmuru izlemeye giderken kaza yaptılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı'na giden Selahattin Can ortadağ'ın (25) kullanıdğı otomobil, aynı yolda seyreden ve sağ şeritten biranda sola dönmek için direksiyonu kıran Halil Zorlu (55) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilde Halil Zorlu ile eşi Hatice Zorlu (61) sıkıştı.

Diğer otomobilde bulunan sürücü Selahattin Can Ortadağ ile Osman Alper Atarer (23) ağır yaralanırken Osman Vefa Alkan (26) ise hafif yaralandı. Kazaya gören vatandaşlar otomobilde sıkışan Zorlu çiftini kurtarmak için seferber oldu. Bir vatandaş elindeki baltayla otomobilin camlarını kırarak Halil ve Hatice Zorlu çiftinin kurtarılmasını sağladı. Halit Yılmaz adlı bir vatandaş ise bacağının otomobilin kırılan camına sıkıştırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri Erciyes karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.