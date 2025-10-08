Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Peş peşe geliyor! 2025 Ekim Draconid ve Orionid meteor yağmuru tarihleri

Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçacıkların atmosfere girmesiyle oluşuyor.

Orionidler, Draconidlere göre çok daha hızlı hareket ediyor ve zaman zaman parlak ışık izleri oluşturabiliyor.

NASA yetkilileri bu meteor yağmurunu yılın en etkiliyecilerinden biri olarak değerlendiriyor.