Giriş Tarihi: 8.10.2025 22:17

Ekim ayı, gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek iki farklı meteor yağmuruna sahne olacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, bu ay içerisinde gözlemlenecek. Uzmanlar, en net gözlemin şehir ışıklarından uzakta yapılabileceğini belirtiyor. Draconid meteor yağmuru etkisini göstermeye başlarken ardından Orionidler devreye girecek. Peki 2025 Ekim ayı meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri başlıyor. Ekim ayında iki önemli doğa olayı art arda yaşanacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları. Bilim insanlarına göre, bu iki meteor yağmurundan biri kendini gösterirken diğerini gözlemlemek gökyüzü gözlemcilerini zorlayacak. Draconid yağmuru Ekim ayının ilk yarısında, Orionid yağmuru ise ikinci yarısında gözlemlenecek. İşte meteor yağmuru tarihleri, Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği ve gözlem önerileri...

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayının ilk günlerinde gözlemleniyor. 2025 yılında Draconidler, 8–9 Ekim 2025 gecesi en yüksek yoğunluğa ulaşacak. Gece saatlerinde, özellikle Kuzey Yarımküre'de açık havalarda gözlemlenebilecek.

Türkiye'de bu yıl görüşü Dolunay nedeniyle zorlaşabilir Draconidler için şehir ışıklarından uzak noktalar öneriliyor.

Draconid meteor yağmuru, adını Draco (Ejderha) takımyıldızından alıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconidlerin ardından sıra Orionid meteor yağmuruna gelecek.
Orionid meteor yağmuru, 20–22 Ekim 2025 tarihleri arasında en yoğun haline ulaşacak.

Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçacıkların atmosfere girmesiyle oluşuyor.
Orionidler, Draconidlere göre çok daha hızlı hareket ediyor ve zaman zaman parlak ışık izleri oluşturabiliyor.

NASA yetkilileri bu meteor yağmurunu yılın en etkiliyecilerinden biri olarak değerlendiriyor.

Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Peş peşe geliyor! 2025 Ekim Draconid ve Orionid meteor yağmuruna geri sayım!
