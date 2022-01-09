Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Giriş Tarihi: 9.1.2022 18:49 Son Güncelleme: 9.1.2022 18:56

Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara’da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Öte yandan sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek.

YAĞIŞLAR YURDUN BÜYÜK BİR KISMINDA ETKİLİ OLACAK

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KAR UYARISI

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

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İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak. Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başkent'te çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

14 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

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Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
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