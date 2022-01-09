Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara’da kar yağışı etkili olacak

İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak. Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başkent'te çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.