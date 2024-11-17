Meteoroloji, doğu kesimleri kuvvetli sağanaklara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl, öğle saatlerinden itibaren ise Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.