Meteoroloji Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, "Güney Ege'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.