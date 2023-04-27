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Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:11

Meteoroloji Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Müdürlük, bölge sakinlerinin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

DHA
Meteoroloji Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, "Güney Ege'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı!
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