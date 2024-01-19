Meteoroloji paylaştı! Marmara Bölgesi için flaş uyarı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre; yarın bölgede kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın bölgede beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALAR...
Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.