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Giriş Tarihi: 19.1.2024 15:25

Meteoroloji paylaştı! Marmara Bölgesi için flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

DHA
Meteoroloji paylaştı! Marmara Bölgesi için flaş uyarı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre; yarın bölgede kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın bölgede beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLER İÇİN KAR UYARISI

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SEL, SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALAR...

Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji paylaştı! Marmara Bölgesi için flaş uyarı
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