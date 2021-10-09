Meteoroloji saat verip il il uyardı! İstanbul dahil birçok yerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 6°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 10°C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık