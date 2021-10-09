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Giriş Tarihi: 9.10.2021 21:37 Son Güncelleme: 9.10.2021 21:39

Meteoroloji saat verip il il uyardı! İstanbul dahil birçok yerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji saat verip il il uyardı! İstanbul dahil birçok yerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan son bilgilere göre Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, yetkililer yaptıkları açıklamalarda yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istedi. Yağışların özellik İstanbul ve çevresinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 6°C, 29°C
Az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat verip il il uyardı! İstanbul dahil birçok yerde sağanak yağış bekleniyor
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