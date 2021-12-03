Meteoroloji ’sarı kod’la uyarmıştı! İstanbul’da beklenen lodos etkili olmaya başladı

Dün yapılan uyarıda "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.