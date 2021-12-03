Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:03 Son Güncelleme: 3.12.2021 09:11

Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı

İHA
Meteoroloji ’sarı kod’la uyarmıştı! İstanbul’da beklenen lodos etkili olmaya başladı

Meteoroloji'den yapılan sarı kodlu uyarıda İstanbul'da cuma günü şiddetli lodos beklendiği yönünde uyarı yapılmıştı. İstanbul'da beklenen lodos sabah saatlerinde Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde etkisini göstermeye başladı.

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı lodos fırtınası sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul geneline yaptığı lodos uyarısı etkisini sabahın ilk saatlerinden itibaren göstermeye başladı.

Dün yapılan uyarıda "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Sabahın ilk saatlerinde ise Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde lodosun etkisini gösterdiği görüldü. Lodos nedeniyle dev dalgaların sahile vurduğu görüldü.


Lodoslu ve yağışlı havanın gün içinde belirli aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA