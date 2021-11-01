Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.