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Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:30 Son Güncelleme: 1.11.2021 14:41

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

AA
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava tahminlerini güncelledi. Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini belirten Meteoroloji bazı kesimlerde ise yağışın yerini karla karışık yağışa bırakabileceğini kaydetti. İşte yurt genelinde son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir ve Antalya çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın Mersin il geneli ile Adana'nın kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
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