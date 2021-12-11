Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu