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Giriş Tarihi: 11.12.2021 13:07 Son Güncelleme: 11.12.2021 13:12

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

AJANSLAR
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORDU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL?

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...
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