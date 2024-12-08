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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve soğuk hava geliyor

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Marmara'nın batısı ve İstanbul çevreleri için kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı uyardı. Açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, bugün erken saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Perşembe günü ise Türkiye'nin dondurucu soğukların etkisine gireceği açıklandı. Erzurum, Tunceli, Kars, Van, Ağrı, Sivas civarında etkili olacak dondurucu soğuklar nedeniyle sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düşecek.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve soğuk hava geliyor
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