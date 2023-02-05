Meteoroloji uyardı! O şehir için kuvvetli kar yağışı...

Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Hakkari'de 0, Bitlis'te eksi 3 ve Muş'ta eksi 2 derece olması tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.