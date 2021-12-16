Meteoroloji uyarmıştı! Ankara’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde Ankara ve İstanbul'un da içinde olduğu çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı Çatalca'nın yüksek kesimlerinde etkili olurken, Başkent'e de yılın ilk karı düştü.
ÇANKAYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ankara'da birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı.