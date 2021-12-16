Meteoroloji uyarmıştı! Ankara’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde Ankara ve İstanbul'un da içinde olduğu çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı Çatalca'nın yüksek kesimlerinde etkili olurken, Başkent'e de yılın ilk karı düştü.