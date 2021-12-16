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Giriş Tarihi: 16.12.2021 23:16 Son Güncelleme: 16.12.2021 23:34

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı verilmişti. Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışların 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde Ankara ve İstanbul'un da içinde olduğu çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı Çatalca'nın yüksek kesimlerinde etkili olurken, Başkent'e de yılın ilk karı düştü.

ÇANKAYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı.

Öte yandan; Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.

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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da kar yağışı başladı
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