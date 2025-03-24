SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanlarından çöl tozu uyarısı! “Hasta, yaşlı ve çocuklar maskesiz dışarı çıkmasın”

'KRONİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR'

Özdemir, "Bu hafta Türkiye'de Pazartesi gününden itibaren Salı Çarşamba Perşembe toz taşınımı sözkonusu. Giderek artan bir toz taşınımı sözkonusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor.