Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji ve AFAD uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek
Giriş Tarihi: 18.2.2025 17:32 Son Güncelleme: 18.2.2025 18:49

Meteoroloji ve AFAD uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Gümüşhane’yi etkisi altına almasıyla birlikte kuzey yönlü rüzgarların da etkisiyle sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Bir hafta boyunca süreceği tahmin edilen bu hava dalgasının, yer yer kuvvetli kar yağışına neden olacağı ifade edildi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Meteoroloji ve AFAD uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek

AFAD, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgularken, sürücülerden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ise olası enerji kesintileri ve ulaşım zorluklarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Gümüşhane'yi etkisi altına almasıyla birlikte kuzey yönlü rüzgarların da etkisiyle sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Bir hafta boyunca süreceği tahmin edilen bu hava dalgasının, yer yer kuvvetli kar yağışına neden olacağı ifade edildi. AFAD, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgularken, sürücülerden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ise olası enerji kesintileri ve ulaşım zorluklarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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Meteoroloji ve AFAD uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek
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