Meteoroloji ve AFAD uyardı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek

AFAD, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgularken, sürücülerden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ise olası enerji kesintileri ve ulaşım zorluklarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Gümüşhane'yi etkisi altına almasıyla birlikte kuzey yönlü rüzgarların da etkisiyle sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Bir hafta boyunca süreceği tahmin edilen bu hava dalgasının, yer yer kuvvetli kar yağışına neden olacağı ifade edildi. AFAD, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgularken, sürücülerden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ise olası enerji kesintileri ve ulaşım zorluklarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.