Meteorolojiden 13 il için "turuncu kod" uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda ise Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak olarak belirtildi.