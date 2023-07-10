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Giriş Tarihi: 10.7.2023 09:45 Son Güncelleme: 10.7.2023 09:55

Meteorolojiden 13 il için "turuncu kod" uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Trabzon'un da yer aldığı 13 il için turuncu kod uyarısında bulundu. Karadeniz Bölgesi`nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meteorolojiden 13 il için turuncu kod uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda ise Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak olarak belirtildi.

Yetkililer, bu gece 00:00'a kadar turuncu kod verilerek metrekareye (51-100 kg ve üzeri) yağış düşmesi halinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıda bulunuldu.

Uyarıyla birlikte Karayolları, Belediye ve özel idare ekipleri bölgede herhangi bir olumsuzluklara karşı müdahale için hazırda bulundukları belirtildi.

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Meteorolojiden 13 il için "turuncu kod" uyarısı!
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