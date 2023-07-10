Meteorolojiden 13 il için "turuncu kod" uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda ise Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak olarak belirtildi.
Yetkililer, bu gece 00:00'a kadar turuncu kod verilerek metrekareye (51-100 kg ve üzeri) yağış düşmesi halinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıda bulunuldu.