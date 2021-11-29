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Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:31 Son Güncelleme: 29.11.2021 20:39

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Son dakika: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

RÜZGARIN SAATTEKİ HIZI...

Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli fırtına uyarısı
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