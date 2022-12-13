Meteoroloji’den Antalya için turuncu uyarı

Meteoloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'de başlayıp yarın (çarşamba) saat 18.00'de sona ereceği belirtilen yağışla ilgili şu uyarı geldi: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli Merkez ve doğu ilçelerde çok kuvvetli, Manavgat, Serik ve İbradı civarlarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde 14 Aralık 2022 Çarşamba günü sabah saatlerinde, Antalya'nın Merkez ilçelerimde öğle saatlerinde, doğu ilçelerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde, hortum, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.