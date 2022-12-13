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Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:37 Son Güncelleme: 13.12.2022 17:06

Meteoroloji'den Antalya için turuncu uyarı

Meteoroloji, Antalya'da Kumluca ve Finike'yi sel felaketine uğratan aşırı yağışların bu kez kent merkezi ve doğu ilçelerini vuracağı açıklandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Meteoroloji’den Antalya için turuncu uyarı

Meteoloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'de başlayıp yarın (çarşamba) saat 18.00'de sona ereceği belirtilen yağışla ilgili şu uyarı geldi: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli Merkez ve doğu ilçelerde çok kuvvetli, Manavgat, Serik ve İbradı civarlarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde 14 Aralık 2022 Çarşamba günü sabah saatlerinde, Antalya'nın Merkez ilçelerimde öğle saatlerinde, doğu ilçelerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde, hortum, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den Antalya için turuncu uyarı
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