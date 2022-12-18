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Giriş Tarihi: 18.12.2022 17:41

Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden Aydın için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı yapıldı.

İHA
Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi ve Salı günü Aydın il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı
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