Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bayram uyarısı! 10 ilde şiddetli yağış bekleniyor! İşte il il 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu

Bayramda hava nasıl olacak sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. Kurban kesiminden sonra tatile - memlekete gidecek vatandaşlar özellikle bu soruyu sorguluyor. 9-12 Temmuz arası Meteoroloji birçok ilde sağanak yağmur bekliyor. Bazı iller ise yüksek sıcaklık sebebiyle kötü etkilenecek. Peki, Kurban Bayramında hava durumu nasıl? İşte 9-12 Temmuz il il hava durumu