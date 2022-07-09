Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bayram uyarısı! 10 ilde şiddetli yağış bekleniyor! İşte il il 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu
Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:09 Son Güncelleme: 9.7.2022 09:09

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bayram uyarısı! 10 ilde şiddetli yağış bekleniyor! İşte il il 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu

Meteoroloji bayram uyarısını yaptı ve birçok ilde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı illerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarındayken, bazı illerde yüksek sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkileyecek. Vatandaşlar da bayramda hava durumu nasıl sorusunu yöneltiyor. İşte 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı!

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bayram uyarısı! 10 ilde şiddetli yağış bekleniyor! İşte il il 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu

Bayramda hava nasıl olacak sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. Kurban kesiminden sonra tatile - memlekete gidecek vatandaşlar özellikle bu soruyu sorguluyor. 9-12 Temmuz arası Meteoroloji birçok ilde sağanak yağmur bekliyor. Bazı iller ise yüksek sıcaklık sebebiyle kötü etkilenecek. Peki, Kurban Bayramında hava durumu nasıl? İşte 9-12 Temmuz il il hava durumu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın birinci günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Balıkesir, Edremit, Çanakkale'de yağmur beklenmekte. Güneyde ise İzmir'de de yağış bekleniyor. Başkentte de yağmur bir iki saatliğine yağacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de buna dahil.

Bayramın ikinci günü İstanbul Tekirdağ arasında kuvvetli yağmur beklenmekte. Çanakkale-Edirne boyunca ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir.

Aynı zamanda cumartesi gününden itibaren Pazar akşamına kadar Batı Karadeniz kuvvetli yağışlara tutsak görünüyor.

Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bayramın üçüncü günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağmur sürmesi bekleniyor ama ilk iki gün gibi kuvvetli değil.

KURBAN BAYRAMI İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Bayramın ilk üç günü il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın son günü yağışların azalması bekleniyor.

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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bayram uyarısı! 10 ilde şiddetli yağış bekleniyor! İşte il il 9-12 Temmuz Kurban Bayramı’nda hava durumu
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