Haberler Yaşam Haberleri Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 09:07

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

İHA
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA