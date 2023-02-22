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Giriş Tarihi: 22.2.2023 17:44

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son hava durumu tahminine göre Karadeniz'in doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 metre üzeri bölgelerde de etkili olması beklenirken, yağışların cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kar yağışı uyarısı
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