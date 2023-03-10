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Giriş Tarihi: 10.3.2023 09:25

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İHA
Meteoroloji’den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
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