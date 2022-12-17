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Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:37

Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyi için önemli uyarı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

DHA
Meteoroloji’den Ege Denizi’nin kuzeyi için önemli uyarı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi, deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı. (DHA)

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Meteoroloji'den Ege Denizi'nin kuzeyi için önemli uyarı
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