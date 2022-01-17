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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:59

Meteoroloji'den Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

DHA
Meteoroloji’den Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına beklendiği belirtilerek, İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir için de zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğudan 5 ile 7 bofor fırtınamsı rüzgar (30-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ile 8 bofor kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceği ve çarşamba günü sabah saatlerinde de etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ayrıca İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir için zirai don uyarısı yaptı. Bugün saat 20.00'de başlaması ve 21 Ocak sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşanlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

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Meteoroloji'den Ege için fırtına ve zirai don uyarısı
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