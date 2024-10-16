Meteoroloji’den Erzurum ve çevresi için don uyarısı

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: