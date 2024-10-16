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Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:25 Son Güncelleme: 16.10.2024 09:42

Meteoroloji'den Erzurum ve çevresi için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda; Erzurum ve çevresi için soğuk ve don uyarısı yapıldı.

İHA
Meteoroloji’den Erzurum ve çevresi için don uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

MEVSİMİN İLK KARI GÖRÜLECEK

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum:7/-5 Erzincan:12/0 Ardahan:5/-5 Bayburt:9/-2"

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Meteoroloji'den Erzurum ve çevresi için don uyarısı
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