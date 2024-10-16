Meteoroloji’den Erzurum ve çevresi için don uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.
MEVSİMİN İLK KARI GÖRÜLECEK
Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.