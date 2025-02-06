Meteorolojiden fırtına uyarısı hızı 90 km’yi bulacak

Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş'ın ve Adıyaman'ın kuzeyinde kar yağışının kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Açıklamada, "Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksama ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kar yağışı İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bazı ilçelerde araçların üstü ve yollar beyaza büründü. Öte yandan Sinop, Kayseri, Sakarya, Sivas, Ordu, Rize, Gümüşhane, Kütahya, Nevşehir, Bingöl, Düzce ve Samsun'da yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.