Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.