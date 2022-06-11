Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 10:51

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir’de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı?

Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına uyarıda bulundu. Yurdu etkisi altına alan yağmur dalgası bu hafta sonu da etkisini sürdürürken, hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığı ve yağış durumu merak edilirken Meteoroloji flaş açıklamayla son tahminlerini duyurdu! İşte güncel hava tahminleri…

Meteoroloji'nin son açıklamaları ışığında il il hava durumu grafiği yayınlandı. MGM pek çok il için sarı ve turuncu uyarıda bulunurken kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ve güncel hava tahminleri ile il il hafta sonu hava durumu…

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı.

İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur yağacak mı?
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