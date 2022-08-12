Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi, Balıkesir, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu