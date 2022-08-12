Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre; 13 Ağustos Cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Osmaniye ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İstanbul'da 15 Ağustos tarihinde sağanak yağışlar görülecek.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesimi, Balıkesir, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 25°C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri, Antalya ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesİ) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık