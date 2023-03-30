Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı
Giriş Tarihi: 30.3.2023 15:53 Son Güncelleme: 30.3.2023 16:03

Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt'te kar yağışı beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının etkili olacağı bazı ilçelerde 20 santimin üzerinde kar yağışının beklendiği belirtildi.

İHA
Meteoroloji’den iki il için kar uyarısı

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın yüksek yerler başta olmak üzere Siirt' in batı ilçelerinde merkez, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde 10-20 santim üzeri, Siirt'in doğu ilçeleri Şirvan, Tillo, Eruh, Pervari ile Şırnak merkez, Güçlükonak, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 20 santimin üzerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON, TİPİ, ÇIĞ TEHLİKESİ...

Açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA