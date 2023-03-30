Meteoroloji’den iki il için kar uyarısı

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın yüksek yerler başta olmak üzere Siirt' in batı ilçelerinde merkez, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde 10-20 santim üzeri, Siirt'in doğu ilçeleri Şirvan, Tillo, Eruh, Pervari ile Şırnak merkez, Güçlükonak, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 20 santimin üzerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON, TİPİ, ÇIĞ TEHLİKESİ...

Açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.