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Giriş Tarihi: 22.1.2022 18:03 Son Güncelleme: 22.1.2022 19:39

Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji’den İstanbul için gece saatlerinde kuvvetli kar uyarısı yapıldı. İstanbul’un kara doyacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışın, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, değerlendirmesine göre, "Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı yapıldı
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