Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışın, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, değerlendirmesine göre, "Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.