Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: Dolu ve yağış geliyor!

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.