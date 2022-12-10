Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Kodun rengi: Turuncu

BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Batı Akdeniz'de de gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Göller Yöresi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın 12 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.