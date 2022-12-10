Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Kodun rengi: Turuncu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırarak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman saatte 80-100 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.
Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan Meteoroloji, internet sitesi üzerinden Avrupa Yakası'nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası'nı ise sarı kodla uyardı.
BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI
Batı Akdeniz'de de gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu.
Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Göller Yöresi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışın 12 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
KIYI EGE'DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Bu kapsamda İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare), Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak bekleniyor.
Bu bölgedeki yağışların da pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ile yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.