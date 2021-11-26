Meteoroloji’den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında; kuzey ilçelerde (Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Karaburun) kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı belirtildi. Bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Ayrıca yağışın 18.00- 02.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.