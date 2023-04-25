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Giriş Tarihi: 25.4.2023 15:23 Son Güncelleme: 25.4.2023 15:27

Meteoroloji'den İzmir için 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda, bölgedekilerden olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi...

DHA
Meteoroloji’den İzmir için ’sağanak’ uyarısı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

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Meteoroloji'den İzmir için 'sağanak' uyarısı!
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